Иркутск, 13 июля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В ходе ликвидации последствий паводкав Иркутской области в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Mger.ru Добровольцы из затопленного Тулуна возвращаются домой

В наибольшей степени пострадал город Тулун, где с 3 июля был размещен Волонтерский корпус «Молодой Гвардии Единой России».

На данный момент Оперативный штаб МЧС по ликвидации последствий наводнения принял решение поэтапно сократить количество отрядов добровольцев и увеличить численность специализированных.

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов поблагодарил всех волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и готовность помогать людям.

«Уже 10 дней добровольцы Волонтерского штаба «Молодой Гвардии» работают в Тулуне, мы выполнили основную оперативную работу, которая требовала много людей и рабочих рук. Была оказана помощь всем нуждающимся, кто оставлял свои заявки по телефону «горячей линии», была адресно передана гуманитарная помощь, доставлены медикаменты, вещи, продукты питания и бутылки с водой.

Сейчас в Тулуне ликвидацию последствий ЧС проводят квалифицированные сотрудники, работает спецтехника, строители приступают к восстановлению домов и социальных объектов.

На сегодняшний день 90% объема работы, которая требовала включения добровольцев, выполнена. Остались отдельные случаи, когда еще люди обращаются. Поэтому поэтапно волонтеры начинают возвращаться домой, последний отряд уедет 15 июля на поезде из Тулуна, несколько вагонов нам предоставила компания РЖД.

Мы рады, что смогли оказать помощь максимальному количеству людей как в центре, так и в отдаленных поселках. Трагедия нас всех сплотила. Я благодарю всех и каждого за то, что стали добровольцами Волонтерского штаба. Отдельная благодарность молодежным и общественным организациям, которые поддержали идею создания Волонтерского штаба. Мы продолжаем получать огромное количество заявок на участие в Волонтерском штабе в Тулуне, но с сегодняшнего дня сбор прекращается», — сообщил Денис Давыдов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность Волонтерского штаба составила более 160 человек, добровольцы приехали со всей страны, 60 человек из Иркутской области и Иркутска, около 100 — из Москвы, Перми, Екатеринбурга и других городов. Свыше 150 грузовиков мусора вывезли волонтеры с мест разбора завалов, порядка 1,5 тысяч семей получили адресную помощь.

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