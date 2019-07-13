Москва, 13 июля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Известный актер театра и кино Сергей Безруков исполнил с помощью электробритвы песню, соответствующее видео артист опубликовал 13 июля на своей странице в социальной сети Instagram.

Kremlin.ru Сергей Безруков

«Хотели песню?)))) Получайте. Улыбайтесь, Господа! Улыбайтесь!!!))))» , — отреагировал актер на многочисленные просьбы своих подписчиков.

Безруков исполнил свою любимую композицию «Отчего так в России березы шумят» в качестве импровизированного микрофона он использовал электробритву.

Напомним, известный по многим отечественным фильмам Сергей Безруков также известен своими вокальными данными, актер регулярно гастролирует по России, исполняя известные композиции.