Шестая волна конкурса «Цифровой прорыв» проходит в пяти городах
Хабаровск, 13 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Шестая волна регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» открылся в Хабаровске, Пензе, Липецке, Кирове и Грозном. Участникам из 11 субъектов Российской Федерации предстоит работать по пяти номинациям — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда».
В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.
Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации СергейКириенко.
По его мнению, конкурс действительно создаёт возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.
На открытии полуфинала в Липецке к участникам обратился Игорь Артамонов, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области.
Торжественную церемонию открытия полуфинала в Пензе посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Общаясь с участниками, он выразил надежду, что команды смогут представить конкурентоспособные решения, которые помогут им одержать победу и на финале в Казани.
От имени главы Чеченской Республики к участникам обратился заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Идрис Байсултанов: «Приветствую участников на открытии полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» в Грозном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно подчеркивал, что поддержка талантливой молодежи и создание условий для комфортного развития специалистов из разных областей — приоритетная задача для Правительства Чеченской Республики. Сегодня талантливые и перспективные кадры все больше ориентируются на цифровые профессии, и мы рады поддержать такой масштабный конкурс, который поможет им реализоваться и сделать первые шаги к созданию технологического бизнеса. Хочу пожелать участникам победы — пусть в этой борьбе выиграет сильнейший!»
Открывая шестую волну хакатонов в Хабаровске, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, почеркнул, что «сотрудничество с региональными специалистами способствует развитию не только каких-то конкретных областей, но и государства в целом».
Исполняющий обязанности ректора Вятского государственного университета Юрий Кувалдин отметил, что «для опорного вуза Кировской области большая честь принимать полуфинал такого масштабного общероссийского конкурса. Наш университет уже много лет готовит сильных ИТ-специалистов, которые работают во всех уголках нашей страны. Формат, в котором вам предстоит работать, очень непрост — желаю вам правильно распределить силы, чтобы на протяжении всех 36 часов вы не потеряли работоспособность и смогли представить оригинальные решения».
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