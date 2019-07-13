«Полные идиоты»: журналист The Guardian о сериале «Последние цари»
Вашингтон, 13 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Колумнист издания The Guardian Вив Гроскоп подвергла резкой критике сериал компании Netflix «Последние цари» за неправдоподобность, об этом 12 июля сообщается на официальном сайте газеты.
По мнению журналиста, фильм изобилует грубейшими ошибками, в частности изображением на Красной площади мавзолея Ленина в историческую эпоху, когда создатель Советского государства еще здравствовал и готовил революцию.
Так же Гроскоп подчеркнула, что сериал создавался с расчетом на людей, ничего не знающих о России, поэтому исторические факты и личности искажены до неузнаваемости.
Напомним, телесериал «Последние цари» посвящен эпохе предреволюционной России. Фильм получил резкие критические отзывы ввиду серьезных искажений исторической действительности.