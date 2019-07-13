Москва, 13 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Решение внести российского телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта «Миротворец» является особой формой шизофрении, написала 13 июля телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Instagram.com/malakhov007 Андрей Малахов. «Надо поговорить. Проект России и Украины» 12.07.19

«Отдельно хочется отметить, что это какая-то особая форма шизофрении. Малахова вносят на «Миротворец» за то, что он провёл российскую программу на российском ТВ», — написала телеведущая.

Скабеева отметила, что в рамках телемоста «Надо поговорить» Малахов «призывал к миру и рассказывал, как дружны украинцы и русские».

«Вывод простой: было бы желание — повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», — заключила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Малахов был включен в базу данных сайта «Миротворец» после проведенного на телеканале «Россия 1» телемоста с Украиной. В качестве причины включения Малахова в списки сайта — «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России».

Сайт «Миротворец» представляет собой базу данных, в которую вносятся люди, обвиняемые по разным причинам в «измене родине». Так, здесь публикуются личные данные деятелей культуры, посещавших Крым или «подозреваемых в сочувствии» Донецкой и Луганской Народных Республик.

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