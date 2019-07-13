Анкара, 13 июля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в официальном аккаунте в социальной сети Twitter по случаю 24-й годовщины геноцида в Сребренице разместил запись, в которой говорится, что геноцид в Сребренице, в результате которого погибло 8372 человека, никогда не будет забыт.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган написал: «Геноцид в Сребренице, в результате которого на глазах у всей Европы погибло 8372 невинных, никогда не будет забыт. В 24-ю годовщину этих кровавых событий я желаю упокоения душам наших погибших боснийских братьев и выражаю свои глубочайшие соболезнования всему народу Боснии и Герцеговины».

В апреле 1993 года Совет Безопасности ООН объявил Сребреницу «зоной безопасности». Однако 11 июля 1995 года город был захвачен армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, который впоследствии был приговорен Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.