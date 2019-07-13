ООН: число бедняков в Индии сократилось на 271 млн за десять лет
Нью-Дели, 13 июля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. ООН высоко оценила усилия правительства Индии по борьбе с бедностью. Об этом 12 июля сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на доклад ООН, посвященный многомерной бедности.
Согласно указанному докладу, Индия стала одной из десяти стран мира с наиболее внушительными успехами в области ликвидации нищеты. С 2006 по 2016 года численность населения южноазиатского государства, живущего за чертой бедности, сократилось более чем на 271 млн человек. За указанный период времени индекс многомерной бедности (ИМБ) для Индии сократился с 0,283 до 0,123. Сообщается, что наиболее впечатляющие успехи в данной сфере можно наблюдать в штате Джаркханд, где доля бедного населения сократилась с 74,9% до 46,5% за десять лет.
Метод расчета индекса многомерной бедности был разработан исследовательским центром Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) совместно с ООН. При подсчете ИМБ учитываются не только сугубо экономические факторы, такие как доход семьи, но и социальные аспекты благополучия: доступность качественного образования, обеспеченность достаточным питанием, доступ к электричеству, чистой питьевой воде и санитарной инфраструктуре и так далее.