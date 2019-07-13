Нью-Дели, 13 июля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. ООН высоко оценила усилия правительства Индии по борьбе с бедностью. Об этом 12 июля сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на доклад ООН, посвященный многомерной бедности.

(сс) Juan Antonio Segal Индия

Согласно указанному докладу, Индия стала одной из десяти стран мира с наиболее внушительными успехами в области ликвидации нищеты. С 2006 по 2016 года численность населения южноазиатского государства, живущего за чертой бедности, сократилось более чем на 271 млн человек. За указанный период времени индекс многомерной бедности (ИМБ) для Индии сократился с 0,283 до 0,123. Сообщается, что наиболее впечатляющие успехи в данной сфере можно наблюдать в штате Джаркханд, где доля бедного населения сократилась с 74,9% до 46,5% за десять лет.

Метод расчета индекса многомерной бедности был разработан исследовательским центром Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) совместно с ООН. При подсчете ИМБ учитываются не только сугубо экономические факторы, такие как доход семьи, но и социальные аспекты благополучия: доступность качественного образования, обеспеченность достаточным питанием, доступ к электричеству, чистой питьевой воде и санитарной инфраструктуре и так далее.