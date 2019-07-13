Санкт-Петербург, 13 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.

Кирилл Венедиктов Александр Анюков

Также сообщается, что 36-летний футболист проведет в составе самарской команды один сезон.

Кроме этого, пресс-служба «Зенита» пожелала Александру Анюкову успехов в новом сезоне.

Отметим, игрок является воспитанником клуба «Самарец» и выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2005 год, а затем перешел в «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга стал пятикратным победителем чемпионата России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным Суперкубка страны. Кроем этого, выиграл с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА.