Донецк, 13 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими войсками 23 раза за прошедшие сутки. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В течение суток украинские войска выпустили по территории ДНР 231 единицу боеприпасов, применяя гранатомёты, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, гаубицы 152 мм, ПТУР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В зону обстрела со стороны украинских карателей попали населённые пункты и районы: Горловка (Доломитное, Васильевка), Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Еленовка, Докучаевск, Безыменное (Коминтерново, Куликово, Лениское, Саханка).

В результате обстрелов были повреждены четыре жилых дома в населённом пункте Еленовка, семь жилых зданий в Горловке, здание районной администрации в Ясиноватой, здание дома культуры в Коминтерново.

Под миномётный обстрел район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ).

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрелов территории ДНР украинскими войсками за неделю с 5 по 11 июля погибло пять человек. Из них четверо — военнослужащие ДНР и одна мирная жительница.