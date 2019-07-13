Уфа, 13 июля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Уфе задержали подозреваемых в нападении на сотруднику полиции, сообщает 13 июля пресс-служба главного управления МВД РФ по Башкирии.

02.мвд.рф Подозреваемый в нападении на сотруднику полиции

По данным ведомства, среди подозреваемых — 31-летний ранее судимый за совершение разбоя и нападения на сотрудника полиции житель города Октябрьский, 22-летний житель Уфы и 26-летний житель Белебеевского района. В ходе спецоперации у них было изъято похищенное оружие. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 13 июля около одного из развлекательных заведений Уфы произошла драка между посетителями. Находившийся недалеко полицейский патруль принял меры для пресечения правнонарушения.

Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, напали на полицейского и завладели его табельным оружием, после чего скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 226 («Хищение либо вымогательство оружия») и ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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