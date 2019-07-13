Ярославль, 13 июля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи», вот уже четырнадцать лет ежегодно собирающий кинематографистов, любителей киноискусства и всех кому дороги семейные ценности, традиционно интересен не только яркими новинками игрового и анимационного кино, но и своей деловой программой, посвященной актуальнейшим социальным и культурным проблемам.

Марина Александрова ИА REGNUM За круглым столом

В этом году главной темой на фестивале стали информационные технологии, цифровизация всех сфер нашей жизни и то влияние, которое эта новая реальность оказывает на формирующийся разум ребенка, на его душевные качества, на атмосферу в каждой семье. Разным сторонам этой темы были посвящены лекции, мастер-классы, семинары-дискуссии. Но тон всему этому задал круглый стол Научно-практической конференции «Семья и культура в цифровой реальности», собравший журналистов, педагогов, психологов, религиозных и общественных деятелей, представителей творческих профессий.

Марина Александрова ИА REGNUM Дмитрий Бабич, Александр Ковтунец и владыка Климент

Модератором встречи был журналист-международник Дмитрий Бабич. Он указал на то, что помимо «невидимого мира», о котором говорит религия, существует и «невидимый мир Интернета», который все больше прорывается в нашу реальность. Вопрос состоит в том, как совместить эти два мира, как сделать так, чтобы эта цифровая реальность была безопасной и, насколько это возможно, благодатной для детей.

По мнению Митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета РПЦ, главной опасностью, которую несут семье и ребенку новейшие технологии — это потеря душевного контакта между родителями и детьми. Гаджеты легко соединяют людей, живущих на разных концах страны, но они разъединяют самых близких людей, которые проводят вечера, уткнувшись каждый в свой гаджет в одной квартире и даже за одним столом.

Марина Александрова ИА REGNUM Владыка Климент

«Что нужно детям? Родительское общение, родительское внимание. Что чаще всего сейчас дает семья? Новый гаджет. Ребенку нужны хотя бы десять-пятнадцать минут, чтобы папа-мама посидели, поговорили с ним, сказку рассказали какую-нибудь, и он сладко заснул. Родители предлагают: «На, иди поиграй — и заснешь». Но его сон неспокойный, гаджет возбуждает его. Организм, спит, но мозг работает, и работает агрессивно. Отсюда психические расстройства, отставание в развитии».

По мнению владыки Климента, необходимо подумать, как сделать так, чтобы новейшие средства связи не использовались во вред человеку, во вред семье. Задача номер один — научить правильно относиться к гаджетам. Митрополит напомнил, что в лучших западных школах, в том числе тех, где учатся дети разработчиков гаджетов, эти устройства находятся под запретом, детей приучают к чтению бумажных книг, к традиционным формам учебы и досуга. Он указал на важность для детей родительского примера. Если взрослые хотят, чтобы дети проводили меньше времени в Интернете, они должны сами ограничить свое пребывание в виртуальном мире и проводить больше времени в общении друг с другом и с детьми.

Марина Васильева, директор департамента культуры Ярославской области, рассказала о том, что «цифра» несет в себе не только опасности и вызовы, она помогает донести до детей и молодежи шедевры мировой культуры. Существуют виртуальные музеи, концертные залы, библиотеки.

«У культуры сейчас, наверное, возникает такая серьезная миссия, чтобы туда, в этот мир «цифры» вошло прекрасное, вошло реальное, вошло то, что может образовывать, воспитывать, укреплять душу ребенка. Ярославская область — регион с богатым историко-культурным наследием, но мы прекрасно понимаем, что это наследие мы должны донести до новых поколений. Мы должны подтолкнуть ребят, их не должен затянуть этот мир игр, мир нереальной жизни, они должны понимать культуру и искусству, видеть, каким богатейшим наследием они располагают и обладают».

Доктор биологических наук, специалист п области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, выразив сомнение в том, что человечеству имеет смысл настолько ускорять темпы своей жизни, признала, что цифровая цивилизация — наша реальность, из которой мы никуда не денемся, однако, мы должны отчетливо понимать, как ее плюсы, так и все ее опасности, прежде всего, опасность утратить человечность.

Марина Александрова ИА REGNUM Татьяна Черниговская

«Я профессор университета петербургского. И отделение, на котором я преподаю, там очень сильные студенты. Они всем прекрасны, только у меня есть, пусть меня все простят, сомнения в том, люди ли они. Вот они все правильно делают, они очень хорошо учатся… Хотят ли они выйти замуж, жениться, иметь детей? Только после того как выполнят определенную программу! Им как будто программа написана, они не люди вообще! И это при том, что они блестящие. Я не говорю, что они плохие, они не монстры, у них ничего преступного в душе нет, но у них нет и живого ничего!.. Мне кажется. Что ситуация, в которую мы сейчас попали — не наша страна, а вообще человечество — опасна, я бы даже так цинично сказала, для нашего биологического вида. Мы начинаем терять власть над ситуацией. Эта «цифра», она нас может скушать»

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Сергей Шакуров поделился своей тревогой за подрастающее поколение, основанной в том числе и на личном родительском опыте:

Марина Александрова ИА REGNUM Сергей Шакуров

«Гаджеты — это, конечно, информация для ребенка, но они заполнили полностью его внешний мир. Абсолютно изолировали его не только от книг, спорта, общения с друзьями, но и объявили бойкот семье. Это даже не бойкот, это целая война. В итоге наши дети ушли в информационную реальность, это очень опасно. Те чувства, которые они испытывают, не переходят в реальный мир. Они разучились разговаривать между собой… С гаджетами нельзя бороться, друзья мои, с ними мы должны научиться жить и научить жить наших детей».

Евгения Жуковская, главный редактор церковного интернет-портала «Приходы» рассказала о проблеме гаджетов с точки зрения Церкви и православных семей.

Марина Александрова ИА REGNUM Евгения Жуковская

«Мы готовы обвинять вокруг технологии, гаджеты, правительство, еще кого-то, в том, что у нас разрушаются коммуникации, что дети растут не такими, что они увлекаются не теми технологиями, уходят в какую-то зависимость. Но знаете, что самое главное я вижу? Мы перестали заботиться о том, как мы общаемся с детьми, и с кем общается наш ребенок. Мне кажется, что наша задача как старших, родителей, воспитателей, наставников, во многом заключается в том, чтобы не контролировать ребенка, не уничтожать его как личность, но создавать ему все условия для того, чтобы он личностью стал. Чтобы окружение, в котором находится ребенок было не гаджетами, какими-то технологиями, чтобы были реальные ребята, чтобы у ребенка была реальная активность и реальное общение… Информационные технологии должны помогать нам раскрывать что-то настоящее, не затмевая его, чтобы реальность не размывалась виртуальностью, чтобы мы отвечали на вопрос о том, зачем мы, в вертикальной плоскости, а не в мусорной мишуре».

Андрей Валявский, практический психолог, автор книг «Как понять ребенка», «Оздоравливающие учебные игры», рассказал о том, как именно вредит бесконтрольное использование гаджетов психическому и личностному развитию детей и как противостоять этому вредному воздействию.

Марина Александрова ИА REGNUM Андрей Валявский

«Нарастает цифровая среда и перед нами встреча с «цифровым ребенком», у которого мало того, что потребительское, но «кнопочное» мышление, фрагментарное мышление, сиюминутное мышление, которое не дает возможности более пятнадцати минут пообщаться с человеком… За всем этим стоит не просто компьютерная наркомания, но и нарастание зависимого в человеке. Мы сталкиваемся с тем, что эмоции управляют человеком, а не он управляет своими эмоциями… Мировоззренческая безопасность — вот чем должны заниматься педагоги и родители прежде всего. Культура общения, культура мышления и культура самоуправления — вот три столпа, которые для меня незыблемы и являются ядром этической педагогики».

Инна Назарова, заведующая кафедрой общей педагогики и психологи Ярославского института развития образования выразила запрос педагогов с государству и средствам массовой информации:

«Мне кажется, что все, что мы сегодня обсуждаем, находится в двух позициях: позиции отношении к средству и позиции, что делает с этим средством семья. С первым пунктом вроде бы все понятно, но вот что делать со вторым пунктом? Как помочь семье найти еще нераскрытые ресурсы в своем общении?.. Вот у нас есть замечательный канал «Культура», но нет ежедневного семейного кинотеатра. Нет ежедневности в возможности обращения семьи к замечательным шедеврам культуры, искусства, нет системной работы. Хотелось бы, чтобы у семьи была возможность обратиться к такому средству как телевидение и посмотреть хороший фильм или интересную передачу вместе».

Александр Терехов, член Правления «Клуба православных меценатов», отец шестерых детей заявил о необходимости ограничения свободного доступа детей к Интернету:

«Интернет у нас открыт, он не фильтруется на тему, что он несет в себе. Он может разную информацию нести. И ответственность взрослых как раз эту фильтрацию поставить… Если мы в школах не введем ограничения по гаджетам, то что бы я ни делал в семье, как бы ни воспитывал и ни ограничивал, он все равно приходит в школу и там получает доступ. Он тогда становится зависим и у него какое-то чувство неполноценности возникает, потому что у других есть гаджеты, а он вроде ограничен… Где в нашей системе образования место для осмысления цифровых технологий и гаджетов? Нету этого! В результате многие многодетные семьи сейчас переходят на домашнее образование. Вдумайтесь! Потому что они не видят, что в системе образования сегодняшних школ все нормально… Мы в критической ситуации, нужно уже действовать, а не просто разговаривать. В школах должно быть ограничение. На улицах информационное пространство интернета должно быть ограничено… Мы должны объединиться, мы, взрослые, ответственны за детей!»

Елена Романичева, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ не согласилась со столь радикальной позицией:

Марина Александрова ИА REGNUM Елена Романичева

«Мы можем обсуждать какое угодно ограничение в школе, вводить его на каком угодно уровне, но до тех пор, пока родители всех школьников, обучающихся в данной школе, не скажут, что они на это согласны, все это бессмысленно… У нас очень много появилось слов: «ограничить», «запретить», «вернуть в реальность» и так далее. Мне кажется, в стране переусердствовали с контролем. И в результате этого бесконечного контроля дети и ушли в Интернет, потому что там нет контроля. Нам надо разговор от ограничения и запрещения ввести в другое русло — как с этим жить. Когда изобрели автомобили и стало интенсивное дорожное движение, придумали правила дорожного движения… Мы к сожалению, не можем придумать для всех единые правила пользования Интернетом… Мы должны учить ребенка одному: «Ты сам должен вырабатывать свои правила безопасного поведения в Интернете. Я, твой родитель, школа, семья — это твой ресурс, который мы можем тебе предоставить. Мы поможем тебе, ты относись к нам как к помощникам»… Гораздо легче ограничить, отнять, не пущать — в антиутопиях все это уже описано и описано, чем это кончается — чем научить человека разумно этим пользоваться. Ключевое слово «разумно»… Мы уже в этой цифровой цивилизации, мы не можем не жить в ней. Ограничения не сработают. Поэтому самое главное с детьми разумно договариваться — самому соблюдать свои ограничения и свои договоренности. Тут поможет только шаг навстречу».

Президент фестиваля «В кругу семьи», актер, режиссер и продюсер Александр Ковтунец так подвел итоги дискуссии:

«Сегодня прозвучало много интересных, глубоких мыслей. Самое главное — осознать сложности, которые могут возникать в будущем и которые перед нами уже стоят. Поиск умения найти подход к ребенку очень важен, и все дети требуют своего подхода… Думая и осознавая те или иные проблемы, связанные с цифровизацией, с виртуальным миром, нужно стараться искать способы, как, используя эти же самые средства цифрового общения, вовлекать людей в какие-то реальные живые вещи. Понимая, что мы никуда не денемся от цифровой реальности, мы должны придумывать, как с ней бороться, и не только бороться, но и использовать на благо, для отвлечения от цифровых вещей. Есть некоторые виды этой цифровой реальности, например, геймерство и особенно виртуальная реальность — очень сложно от этого отвлечь, такой мощный выброс внутренних эмоций они создают… Конечно, по-хорошему, это стоило бы даже законодательно запрещать. А как это делать, если это может быть источником огромных заработков корпораций? Значит, возможно, надо туда включаться и сделать такую игру, окончанием которой была некая живая игра… Большое спасибо, что мы смогли начать эту дискуссию. Мне кажется, что мы должны ее обязательно продолжить и собраться, может быть, в Москве и выработать те шаги, которые мы можем предложить людям».

В заключение владыка Климент припомнил строки из Библии:

«Когда человек был сотворен, Бог сказал: «Владейте Землей». Не сказал, пусть Земля владеет вами. Человек должен владеть Интернетом, а не Интернет владеть человеком. Все эти цифровые технологи не должны владеть нами, а мы должны их использовать себе на благо. А вот как это сделать — это надо обсуждать»