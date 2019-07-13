Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Новый нападающий баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис выбрал номер, под которым он будет выступать в команде. Сообщение об этом игрок разместил 3 июля в своем Instagram.

Keith Allison Энтони Дэвис

Как следует из сообщения 26-летнего баскетболиста, он будет играть в «Лейкерс» под номером 3. Также игрок отметил, что он уже выступал под таким номером в то время, когда он выступал за школьную программу.

https://www.instagram.com/p/Bz2E2b5A04_/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее коллега Дэвиса по клубу форвард Леброн Джеймсне смог отдать ему свой номер 23, под каким Дэвис играл всю свою профессиональную карьеру, так как против этого выступила компания Nike из-за возможных рекламных убытков.

Напомним, в минувшем сезоне Энтони Дэвис играл за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» и в минувшем сезоне в среднем набирал 25,9 очка, делал по 12,0 подборов и отдавал по 3,9 передачи за игру.