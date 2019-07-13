Тайбэй, 13 июля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Американская компания Apple отказалась от проекта по разработке гарнитуры виртуальной и дополненной реальности (AR/VR). Об этом сообщает тайваньская газета Digi Times со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным издания, решение о сворачивании проекта AR/VR-гарнитуры было принято в рамках изменения стратегии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Также на это решение повлияло то, что в январе 2019 года из Apple ушёл один ведущих специалистов в области технологий виртуальной реальности — Ави Бар-Зеев, который ранее участвовал в создании AR/VR-гарнитуры Microsoft Hololens.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что Роспатент отказался зарегистрировать в России торговую марку компании Apple для продвижения технологий виртуальной реальности.