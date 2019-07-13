Москва, 13 июля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. 13 июля Дом-музей Б.Л. Пастернака и Дом-музей К.И. Чуковского, что в поселке Переделкино в Москве, предлагают посетителям новый совместный проект — «Уходящее Переделкино. Возвращение в прошлое». За один день, любящий литературу и забавные писательские истории, читатель сможет узнать много нового о дружбе и знакомствах знаменитого детского поэта и литературоведа. Дом-музей К.И. Чуковского расположен в самом центре поселка, поэтому рассказ о дачах, окружающих этот дом, превращается в увлекательное повествование, основанное на дневниках и воспоминаниях Чуковского. После осмотра музея Корнея Чуковского начнется пешеходная экскурсия до Дома-музея Бориса Пастернака, где вы сможете посетить вечернее мероприятие.

Museum.ru Дом-музей Корнея Чуковского

Запись на экскурсию обязательна.