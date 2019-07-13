Джелалабад, Афганистан, 13 июля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Афганистане в результате взрыва в провинции Нангархар погиб полицейский, сообщает 13 июля издание Pajhwok.

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По данным издания, в городе Джелалабад взорвалась магнитная мина, один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в афганской провинции Нангархар во время свадебной церемонии прогремел взрыв, погибли по меньшей мере пять человек, еще около 40 пострадали.

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