Даллас, США, 13 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб НБА «Даллас Маверикс» продлил соглашение со своим латвийским центровым Кристапсом Порзингисом, сообщает 13 июля пресс-служба команды.

Кристапс Порзингис

Также сообщается, что клуб заключил с 23-летним игроком контракт на срок четыре года с максимальной заработной платой, согласно условиям коллективного соглашения НБА.

Отметим, Крисапс Порзингис перешел в «Даллас» зимой текущего года по обмену с командой «Нью-Йорк Никс» и был вынужден пропустить остаток прошедшего сезона из-за травмы коленных крестообразных связок. Всего игрок принял участие в 186 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в них в среднем по 17,8 очка, делая по 7,1 подбора и отдавая по 1,3 передачи за игру.