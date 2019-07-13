Анкара, 13 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Македонский полузащитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Элиф Элмас перейдет в состав команды «Наполи», сообщает 13 июля Sky Sport Italia.

Novamakedonija.com.mk Елиф Елмас

По данным источника, обе стороны уже согласовали все условия трансфера 19-летнего футболиста. Его текущий контракт с «Фенербахче» рассчитан до 2022 года, а примерная трансферная составляет 10 млн евро.

Отметим, Элиф Элмас перешел в «Фенербахче» из македонской команды «Работнички» летом 2017 года. В минувшем сезоне футболист сыграл за свой клуб 29 матчей во всех турнирах и отметился в них 4 голами.