Киев, 13 июля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Бывший лидер украинской неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Верховной рады Дмитрий Ярош предложил захватить «с десяток итальянцев», а затем обвинить их в том, что они воевали на стороне ДНР и ЛНР, после чего осудить на пожизненное. Об этом Ярош написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя приговор итальянского суда города Павия в отношении бойца украинского карательного батальона Виталия Маркива, который был признан виновным в гибели итальянского репортёра Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова в Донбассе.

Дмитрий Ярош

«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину», — пишет Ярош.

Он также уточняет, что этих итальянцев следует обвинить в том, что они являются ополченцами Донецкой и Луганской Народных Республик, а после «долго судить» их по данным обвинениям и приговорить к пожизненному заключению.

Таким образом Ярош, который вновь пытается избраться в Верховную раду, предлагает ответить на то, что суд в Италии заключил украинского гражданина Виталия Маркива в тюрьму на 24 года. Маркив был признан судом присяжных виновным в гибели в Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова.