Москва, 13 июля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Граждане России, несмотря на падение своих реальных доходов, отказываются экономить на мороженом. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Цитата из м/ф «Винни-Пух». реж Федор Хитрук. СССР. 1971

По данным исследования, порядка 12% граждан России приобретают мороженое раз в неделю или даже чаще. При этом 56% из них покупают мороженое как минимум раз в неделю, 21,9% — два раза в неделю, 8,5% — три раза в неделю, 4,1% — четыре раза, а около 4% — 10 и более раз в неделю, то есть более одного раза в день.

Исследователи из Rate&Goods отмечают, что в России в последнее время прослеживается тенденция ко всеобщей экономии на товарах, которые выходят за рамки повседневного спроса. Но даже несмотря на это, граждане все равно активно покупают мороженое по всей стране. Традиционно спрос на мороженое в летний сезон сильно возрастает. Но российские граждане отличаются тем, что потребляют мороженое и в зимний период.

Согласно собранной Rate&Goods статистике, в среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженого.