Луганск, 13 июля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования пять раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили 13 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ

Под обстрелом оказались населённые пункты Гурты, Калиновка, Лозовое и Сокольники.

ВСУ выпустили семь мин калибра 120 мм, десять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики обстреляли населённые пункты Логвиново и Сокольники, выпустив 19 мин калибра 120 мм.

Читайте также: ЛНР: ВСУ обстреляли два населённых пункта