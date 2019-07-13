Неаполь, Италия, 13 июля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Российская женская сборная по волейболу переиграла команду Италии в финальном матче летней Универсиады-2019, проходящий в Неаполе.

Волейбольный мяч

Волейбольная женская сборная России одержала победу со счетом 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). Она стала для российских спортсменок четвертой подряд на Универсиадах.

Третье место на турнире досталось женской сборной Японии, которая обыграла в матче за бронзовые награды венгерскую волейбольную женскую команду.

Напомним, ранее мужская сборная России по волейболу уступила на Универсиаде польским спортсменам со счетом 2:3 и встретится в матче за бронзовые награды с командой Франции.