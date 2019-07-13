Анкара, 13 июля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Дым от лесных пожаров в Турции распространился на несколько курортных городов на побережье Эгейского моря, пишет Hürriyet Daily News.

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В частности, дымом затянуло Даламан и Фетхие.

Напомним, за год в Турции произошло 730 лесных пожаров. Недавно пожары начались в 60 км от Фетхие, в борьбе с огнём задействованы сотни пожарных.

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