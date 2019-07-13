Тегеран, 13 июля, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Иран требует от Великобритании немедленно освободить нефтяной танкер, ранее захваченный британскими вооруженными силами в Гибралтаре, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави агентству IRNA.

AlfvanBeem Иранский танкер

«Все это — опасная игра и она имеет свои последствия… Никаких законных оснований для захвата танкера не было… Освобождение танкера — в интересах всех сторон конфликта», — заявил он.

Мусави добавил, что в случае отказа Великобритании вернуть танкер, Иран ответит симметрично.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что захват британскими вооруженными силами иранского танкера в Гибралтаре является актом пиратства, за которое Соединенное Королевство должно понести ответственность. При этом он подчеркнул, что Исламская Республика будет стараться разрешить конфликт политическим и дипломатическим путями.