Вашингтон, 13 июля, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Два комитета палаты представителей Конгресса США перенесли выступление экс-прокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по так называемому делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, на неделю, сообщает агентство Reuters.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Согласно данным комитетов по разведке и судопроизводству, Мюллер даст показания в Конгрессе США 24 июля. По новому регламенту, он предстанет перед комитетом по судопроизводству на три часа, а затем уже будет давать показания перед комитетом по разведке.

«Американский народ наконец-то услышит напрямую от господина Мюллера всё, что было в расследовании», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выступление Мюллера в Конгрессе США было запланировано на 17 июля. Позднее глава американского минюста Уильям Барр пообещал поддержать экс-спецпрокурора, если тот откажется давать показания на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США.