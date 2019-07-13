Киев, 13 июля, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Укрепление армии является приоритетной задачей государства, завил украинский генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Комментируя учения, которые проходили на территории Крыма, он призвал обсуждать важное:

«Как думаете, сколько мы будем существовать в мире, когда мы говорим о каких-то несущественные инициативе, а не говорим о главном: кто будет укреплять украинскую армию?»

Он отметил, что если будет мобилизована и пойдёт в наступление российская армия, «ещё с применением авиации», то это будет катастрофа.

«Кто-то говорит о том, что безотлагательно нужно заботиться об укреплении ВСУ?» — спросил Смешко.

По его словам, украинское министерство обороны «фактически самоустранилось от этого», а при этом недоукомплектованы целые части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Крыму десантировались две с половиной тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения.