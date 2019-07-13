Вашингтон, 13 июля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.

Неудача Facebook

Сообщается, что предварительную договоренность поддержали трое из пяти членов комиссии ФТК. Материалы по соглашению будут переданы на рассмотрение в американский минюст. При этом газета отмечает, что пока не известно, когда ведомство вынесет свое решение.

Напомним, в марте 2018 года ФТК начала расследование в адрес Facebook относительно утечки данных пользователей соцсети. Отмечалось, что именно благодаря этому компания Cambridge Analytica использовала персональные данные 50 млн человек для показа политической рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле должностные лица США прокомментировали ситуацию со штрафом для соцсети Facebook. По мнению американских чиновников, сумма в $5 млрд не является серьезной для компании, так как составляет всего лишь 2,5% от годового дохода.