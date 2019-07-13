Афины , 13 июля, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Самолет на греческом острове Наксос выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), что привело к временному закрытию аэропорта, сообщает портал Naxos Press.

Взлётно-посадочная полоса

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших не было. Пассажиров авиалайнера отвезли на автобусе в порт, откуда они на судне отправятся в греческую столицу. Согласно данным Greek City Times, на борту самолета находились 47 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря. На борту воздушного судна находились только члены экипажа, пострадавших не было.