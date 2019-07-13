Нью-Йорк, США, 13 июля, 2019, 04:09 — ИА Регнум. С начала лета в Сибири и на Аляске сгорели леса площадью, примерной равной 100 тысячам футбольных полей, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

По его словам, в июне в арктическом регионе произошло «беспрецедентное число лесных пожаров». Хак связывает большое число лесных пожаров с устоявшейся жаркой погодой, которая поспособствовала распространению огня в сибирских лесах и на Аляске. Он подчеркнул, что из-за лесных пожаров был нанесен большой ущерб экологии.

«Только в июне арктические пожары выбросили в атмосферу 50 мегатонн углекислого газа. Для наглядности — это эквивалентно годовому выбросу CO2 в Швеции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в Красноярском крае зафиксировано 90 лесных пожаров на общей площади в 200,4 тысяч гектаров. При этом 50 из них принято решение не тушить, так как, по выводам краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, эти пожары «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики».