Вашингтон, 13 июля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам и подчеркнул, что не считает их валютой. Такое мнение американский лидер выразил на своей странице в Twitter

Криптовалюта

«Я не поклонник биткоинов и других криптовалют, которые не являются деньгами, а их стоимость слишком волатильна и основывается на торговле воздухом. Нерегулиремые криптовалюты могут содействовать незаконным действиям, включая наркоторговлю», — заявил он.

Также Трамп раскритиковал криптовалюту Libra от Facebook. По его мнению, если уж Facebook возомнила себя банком, то должна действовать в соответствии с банковским законодательством США.

«У нас уже есть одна настоящая валюта в США и сейчас она крепче, чем когда бы то ни было, а также надежна. Это, безусловно, самая главенствующая валюта в мире, и она всегда останется таковой. И называется она доллар США», — напомнил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня компания Facebook представила собственную криптовалюту с названием Libra. Компания планирует запустить ее в оборот в 2020 году. В Facebook считают, что запуск собственной криптовалюты приведет к «потрясению мировой банковской системы».