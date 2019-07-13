Мехико, 13 июля, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Телесериалы про наркомафию портят имидж Мексики, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в ходе заседания совета по туристической дипломатии.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Мексиканские бандиты

«Сегодня имидж страны во всем мире рассматривается через сериалы про наркомафию… Мы считаем это совсем несправедливым», — заявил он.

Эбрард подчеркнул, что Мексике предстоит серьезная работа, чтобы как-то переломить существующую тенденцию. В частности, необходимо, по его мнению, продвигать иные ценности, нежели транслируемые в телесериалах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в мексиканском штате Мичоакан были обнаружены тела пятерых человек в салоне сгоревшего автомобиля. Отмечалось, что трупы были обнаружены недалеко от того места, где недавно происходила «разборка» между двумя криминальными группировками.