Вашингтон, 13 июля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Встречу в Женеве с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым планирует первый замглавы Госдепа Джон Салливан, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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Встреча, планируемая на 17−18 июля, будет посвящена обсуждению стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой. Отмечается, что встреча Салливана и Рябкова «станет продолжением дискуссий» (14 мая 2019 г.) американского госсекретаря Майка Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Госдепе подчеркнули: ранее планировалось, что в Женеву от Вашингтона поедет только Андреа Томпсон, замгоссекретаря Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности. А поскольку едет Салливан, а Томпсон сопровождает его, уровень американской делегации на переговорах будет таким образом повышен.

Напомним, Рябков встречался с Томпсон в Праге 12 июня 2019 г. По его словам, он рассчитывал в ходе новой встречи достичь результатов по вопросу контроля над вооружениями, и в частности — Договору о стратегических наступательных вооружениях.