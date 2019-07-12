Баку, 13 июля, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к тому, что конгрессмен Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман выступил с законодательной инициативой с целью запрещения продажи Азербайджану американского оружия, «способного наносить удары по гражданским самолетам в воздушном пространстве Нагорного Карабаха».

U.S. Marine Corps Азербайджанские солдаты с флагом

Как сообщили АПА в министерстве, выступление конгрессмена с такой инициативой вызывает удивление.

Министерство обороны Азербайджана «Потому что США до сих пор не продавали вооружение нашей стране. Несмотря на это, Азербайджан приобретает достаточное количество оружия и боеприпасов у других стран, обладающих передовыми военными технологиями. Различные средства противовоздушной обороны, поступившие на вооружение наших Военно-воздушных сил, способны полностью защитить наше воздушное пространство от различных воздушных атак и в случае нанесения ударов незамедлительно принять ответные меры».

В ведомстве также отметили, что Нагорный Карабах является зоной конфликта, поэтому уже на протяжении долгого времени Международной организацией гражданской авиации (ICAO) полеты гражданских авиалайнеров в этом направлении полностью запрещены.