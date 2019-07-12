Бейрут, 13 июля, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

«Администрация [президента США Дональда] Трампа пытается открыть каналы коммуникации с «Хезболлой» в Ливане через посредников… Это американские прагматики», — заявил он.

При этом лидер «Хезболлы» назвал американские санкции «почестью», которая является частью продолжающегося противостояния с движением и его союзниками.

«Хезболла» является важной частью страны. Ливанское правительство повторит американцам, как и прежде, что всё это такая часть, которую невозможно игнорировать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Соединенные Штаты ввели санкции против трех сторонников ливанского движения «Хезболла». На произошедшее отреагировал президент Ливана Мишель Наим Аун 12 июля, который заявил, что сожалеет о новых санкциях США.