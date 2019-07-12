Париж, 13 июля, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Спад спроса на нефть ожидается в 2020 г., говорится в отчёте Международного энергетического агентства.

Добыча нефти

Падение может дойти до 28 млн баррелей в сутки.

Ожидаемый спад объясняется перенасыщением нефтяного рынка в будущем году, несмотря на решение министров стран ОПЕК+ продлить до конца марта 2020 г. сокращение нефтедобычи.

Рост запасов нефти на 130 млн баррелей в сутки ко второму кварталу будущего года ожидается даже при том, что ОПЕК+ оставит совокупную добычу на уровне ниже 30 млн баррелей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОПЕК в минувшем месяце выполнила своё соглашение по сокращению нефтедобычи на 122%.