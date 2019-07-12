Нью-Йорк, США, 13 июля, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Россия и еще 36 стран высказались против попыток подорвать репутацию Китая за проводимую им политику в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

Китайский флаг

Сообщается, что поводом для протеста послужило письмо, направленное в ООН и подписанное послами 22 государств. В письме говорилось об обеспокоенности по поводу нарушения прав уйгуров и других национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ответ на письмо направил посол Китая. В нем он критикует подписантов письма за ангажированную позицию, политизацию вопроса прав человека и попытку оказать давление на странах. В письме китайского посла также говорится, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе террористы и сепаратисты нанесли огромный ущерб китайскому народу. Поддержку китайскому дипломату высказали 37 стран, среди них — Россия, Куба, Сирия, КНДР, Венесуэла, Белоруссия и другие.