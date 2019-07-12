Пекин, 13 июля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Китай создал 12 вертолетных платформ, на которых базируется 60 моделей вертолетов, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Roberta F Вертолёт

Как заявил главный инженер Вертолетного научно-исследовательского института при Промышленной авиационной корпорации Китая (AVIC) Дэн Цзиньхуэй, на церемонии открытия конкурса на проектирование вертолетов в Пекине, Поднебесная обладает возможностями разрабатывать и собирать вертолеты третьего и четвертого поколения.

Китай проводит исследования в сфере скоростной авиации, авиации дальнего радиуса действия и высокой надежности, отметил эксперт.

Китайские профессора и студенты, сотрудники корпораций и общественных институтов, а также профессионалы воздухоплавания и любители приглашены для участия в соревновании.