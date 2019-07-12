Могадишо, 13 июля, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли в результате теракта, который совершили 12 июля боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отеле города Кисмайо в Сомали, сообщает агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сообщается, что в результате взрыва автомобиля у гостиницы в Кисмайо погибли семь человек. Среди погибших — экс-министр местной администрации и его заместитель. По данным местных сил безопасности, число жертв может возрасти.

Ранее у гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль. После этого боевики ворвались в здание и начали перестрелку с сотрудниками безопасности. Как отмечает агентство Reuters, в момент теракта в здании проходило совещание старейшин и парламентариев.