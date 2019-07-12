Владимир, 13 июля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Пять из шести руководителей национально-культурных объединений Владимирской области и города Владимира, потребовавшие от губернатора Владимира Сипягина публичных извинений за сравнение мэрии и городского совета депутатов с фашистами, отозвали свои подписи из открытого письма. Об этом 12 июля сообщил портал «ПроВладимир».

Vladimir.ldpr.ru Владимир Сипягин

Владимирские СМИ получили копии заявлений от пяти ранее подписавших письмо общественных деятелей: председателя региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан «Мечта» Джумы Рахматуллоева, председателя правления Владимирской региональной езидской национальной культурной общественной организации «Месопотамия» Самвела Мстояна, председателя Владимирской региональной общественной организации финно-угорских народов «Кидекша» Николая Балькина, председателя городской общественной организации «Национальное объединение армян «Арарат» Сергея Яжана и председателя региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбека Балтобаева.

Свою подпись не отозвала только член Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям города Владимира, гендиректор общественной организации Местной еврейской национально-культурной автономии Марина Кроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 10 июля Владимир Сипягин заявил, что мэрия, прикрываясь нехваткой денег в муниципальном бюджете, увеличила арендную ставку нескольким объектам социальной сферы, тем самым поставив их на грань закрытия. Комментируя позицию городской администрации, Сипягин заявил, что «даже фашисты так не поступают».