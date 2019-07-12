Вашингтон, 13 июля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry совершил вынужденную посадку в аэропорту американского Линкольна (штат Небраска) из-за возгорания в двигателе, передает телеканал KOLN.

U.S. Air Force Самолёт Boeing E-3 Sentry

Сообщается, что самолет вылетел вечером 11 июля из Оклахомы, однако во время полета произошло возгорание в двигателе. По данным пожарной службы, из-за большой скорости самолета пилоты вовремя не увидели пожар.

«Когда самолет замедлился для посадки, мы обнаружили, что он горит», — заявил глава местной пожарной службы.

После приземления экипаж самолета эвакуировали при помощи трапа. Самолет на буксире отправят на место стоянки и приставят к нему охрану на время ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший маршрутом «Нью-Йорк — Лондон», экстренно сел в Бостоне. Причиной аварийной посадки стало возгорание на борту авиалайнера. Пострадавших не было.