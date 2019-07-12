Министр обороны Турции объяснился с коллегой из США по поводу С-400
Анкара, 13 июля, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Приобретение С-400 Анкарой является не прихотью, а необходимостью, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар и.о. главы Пентагона Марку Эсперу, сообщает Habertürk.
Владислав Осипов ИА REGNUM
ЗРК С-400
Встреча глав оборонных ведомств состоялась 12 июля в Анкаре.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Турцию была доставлена первая партия С-400. В ближайшее время будет вторая поставка.
Комментируя эти события, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что всё под контролем, и что «дальше процесс будет продолжаться как положено».
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