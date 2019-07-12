Вашингтон, 13 июля, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США приняла поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую финансирование военных операций против Ирана без одобрения Конгресса. Заседание транслировалось телеканалом C-Span.

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Сообщается, что за инициативу проголосовал 251 конгрессмен, против высказались 170 законодателей от Республиканской партии США. Подобная инициатива рассматривалась и в Сенате, который поправку отклонил.

Сам проект оборонного бюджета на 2020 год палата представителей будет рассматривать 12 июля. В случае одобрения палатой представителей поправка должна будет пройти процедуру согласования, прежде чем отправится на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, которая запретит президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана. Поправка должна запретить выделение денег на военную операцию Ирана.