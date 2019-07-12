Душанбе, 13 июля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. В Душанбе состоялось заседание рабочей группы по разработке стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане под председательством заместителя министра финансов Таджикистана Юсуфа Маджиди. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в управлении секретариата министерства финансов Таджикистана.

Minfin.tj Заседание рабочей группы по разработке cтратегии финансовой защиты против стихийных бедствий

В заседании приняли участие основные специалисты в данной сфере: представители министерств, ведомств, Нацбанка Таджикистана и представители Всемирного банка — проекта по укреплению важнейшей инфраструктуры для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям.

Целью мероприятия стало обсуждение проекта стратегии финансовой защиты против стихийных бедствий в Таджикистане на период с 2020 по 2030 годы, разработанного минфином страны.

Также участники встречи обсудили с представителями Всемирного банка дальнейшие действия по реализации данной стратегии.

По результатам заседания было решено доработать стратегию на основе предложений рабочей группы,.

Напомним, что, согласно в принятой 29 декабря 2018 года властями страны Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019—2030 годы, финансовый ущерб Таджикистана за 22 года (период с 1997 по 2018 год) составил 500 млн долларов.

За этот же период времени в стране произошло 3460 стихийных бедствий.