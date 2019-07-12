Дамаск, 12 июля, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований на российскую авиабазу Хмеймим отразили дежурные средства ПВО авиабазы, сообщили в Центре примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Атака была предпринята боевиками в ночь на 12 июля 2019 г. с территории идлибской зоны деэскалации. Нейтрализованы три беспилотника. Материальный ущерб авиабазе нанесён не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля ВКС РФ провели воздушную операцию в западной части провинции Идлиб (Сирия), атаковав позиции боевиков.