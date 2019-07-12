Париж, 12 июля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Французская полиция вытеснила протестующих мигрантов из здания парижского Пантеона. Об этом сегодня, 12 июля, сообщается на странице в социальной сети Facebook общества La Chapelle Debout! («Вставай, Ла Шапель!»), которое и организовало данную манифестацию.

Domenjod Французский полицейский спецназ

Ранее стало известно, что несколько сотен мигрантов собрались на акцию протеста возле здания Пантеона. Они выкрикивали лозунги и развернули баннеры с требованием к властям предоставить им жильё и документы.

Эти мигранты, преимущественно выходцы из Африки, являются бездомными и не имеют никаких документов на руках. Сами себя они называют «черными жилетами», по аналогии с движением «желтых жилетов», члены которого всё ещё продолжают акции протеста против политики нынешнего президента Эммануэля Макрона и его команды.

В своем коммюнике протестующие беженцы обращают внимание, что во Франции в последнее время очень сильно ухудшились условия проживания людей, которые ищут убежища во Франции. Они утверждают, что в Париже пустует 200 тыс. жилищ и призывают власти задействовать для проживания соискателей убежища. Также протестующие требуют, чтобы им выдали хоть какие-нибудь документы.

В ходе акции протеста мигранты ворвались в здание парижского Пантеона — исторической усыпальницы, где покоится прах выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века. Полиция пресекла акцию протеста и выдавила мигрантов из Пантеона. Были задержаны девять человек.