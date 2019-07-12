Москва, 12 июля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Проект постановления правительства о передаче Росгвардии полномочий охранять посевы наркосодержащих растений опубликован 12 июля на федеральном портале нормативных правовых актов.

Rosgvard.ru

Речь идёт о посевах растений, которые применяются в медицинских и в научных целях, а также выращеваемого в промышленных целях опийного мака. Росгвардия будет, по согласованию с МВД, устанавливать требования к режиму охраны посевов растений.

Охранять объекты будут Росгвардия, подведомственные структуры или ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, отвечающих за организации, которые выращивают наркосодержащие растения.