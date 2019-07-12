Москва, 12 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Сенатор Сергей Калашников внёс на рассмотрение в Государственную думу проект поправок к закону «О рекламе», снимающих запрет на использование образов людей и животных в рекламе алкоголя. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Эдуард Моне. Бар в «Фоли-Бержер». 1882

Как говорится в пояснительной записке к проекту, действующий запрет, введённый в рамках борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, нарушает «право производителей алкогольной продукции на защиту объектов интеллектуальной собственности — товарных знаков, в состав которых включены изображения людей и животных».

Автор инициативы напоминает, что компании, чьи товарные знаки содержат образы людей и животных, сегодня не вправе использовать товарные знаки в рекламе своей продукции.

Таким образом, считает сенатор, с точки зрения антимонопольного законодательства, запрет создаёт неравные условия для конкуренции на рынке хозяйствующих субъектов, а также «ограничивает конкурентные возможности для правообладателей, чьи товарные знаки содержат образы людей и животных, так как реклама является одним из важнейших атрибутов конкуренции и эффективным средством в добросовестной конкурентной борьбе».

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 21 закона «О рекламе», в соответствии с которыми в рекламе алкогольной продукции будет разрешено использование «образов людей или животных, представляющих собой зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки».

Напомним, в России уже несколько лет действует запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации.