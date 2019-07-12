Ташкент, 12 июля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,1 раза, следует из указа главы республики.

Ташкент

Согласно документу, минимальные размеры заработной платы со следующего месяца составят 223 000 сумов (один доллар — 8560 сумов) в месяц, пенсии по возрасту — 436 150 сумов, пособия лицам с инвалидностью с детства — 436 150 сумов, пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы — 267 650 сумов в месяц.

«Определить, что с 1 августа минимальный размер пенсий по инвалидности лицам с инвалидностью II группы увеличивается с 50 процентов до 75 процентов минимальной пенсии, размер надбавки к пенсиям пенсионеров — одиноких лиц с инвалидностью II группы увеличивается с 50 процентов до 75 процентов минимального размера заработной платы», — говорится в указе.

Также, размер пособия по случаю потери кормильца устанавливается исходя из минимального размера пенсии по возрасту с сохранением действующих процентных соотношений на количество нетрудоспособных членов семьи.

«Ввести с 1 августа ежемесячные доплаты получателям пособий I группы инвалидности, включая пособия I группы инвалидности с детства старше 16 лет, в размере 25 процентов минимального размера заработной платы», — говорится в документе.

Расходы, связанные с повышением заработной платы бюджетникам, пенсий, пособий и стипендий будут производиться за счет госбюджета республики и внебюджетного Пенсионного фонда при министерстве финансов Узбекистана.

Работодателям страны рекомендовано производить повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, обеспечив выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда.

«Принять к сведению, что с 1 сентября 2019 года взамен минимального размера заработной платы вводятся минимальный размер оплаты труда, базовая расчетная величина и базовая величина исчисления пенсии», — отмечается в документе.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.