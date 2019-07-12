Москва, 12 июля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе продолжает выступать в России, несмотря на свои антироссийские высказывания, заявил российский актёр Борис Клюев 12 июля в интервью газете «Московский Комсомолец».

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «Я так думаю!»

Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает антироссийскую позицию Кикабидзе (Клюев и Кикабидзе вместе снимались в фильме «ТАСС уполномочен заявить»), Клюев сказал:

«Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты».

По словам актёра, грузинский коллега «хорошо зарабатывает» в России. Источник информации он не раскрыл. По словам Клюева, Кикабидзе обязался скрывать от широкой публики свои выступления в России.

«Я просто хочу сказать другое: что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии. Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и всё, и не больше. Не выдающимся музыкантом. А потом ему много лет уже… Ну чего там говорить, он выбрал эту позицию и пусть наслаждается», — отметил Клюев.

Напомним, советский и грузинский актёр Кикабидзе сделал немало антироссийских заявлений. Так, в 2011 г. он заявил, что больше не будет выступать в России — после войны 2008 года в Южной Осетии.

В октябре 2014 г. Кикабидзе заявил по поводу гражданской войны на Украине, что выступил бы на стороне ВСУ, если бы «был молодым». При этом российского президента Владимира Путина он назвал «политиком чёрной силы».