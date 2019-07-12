Светлогорск, Калининградская область, 12 июля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В Светлогорске Калининградской области подвели итоги XVI международного фестиваля «Балтийские дебюты». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, главный приз фестиваля был присужден картине Михаила Идова «Юморист» (Россия, Латвия, Чехия), представленной в международном конкурсе смотра.

Пресс-служба XVI международного фестиваля «Балтийские дебюты» Афиша фестиваля «Балтийские дебюты»

Награду за лучшую режиссерскую работу присудили Мииа Терво за финский фильм «Аврора». Специальный приз жюри «За глубокое и реалистичное раскрытие образа отца-одиночки» — Лиине Тришкиной-Ванхатало за «Взять или уйти» (Эстония).

Пресс-служба XVI международного фестиваля «Балтийские дебюты» Призы фестиваля «Балтийские дебюты»

В конкурсе российских дебютов лучшей работой была признана трагикомедия Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли «Давай разведемся». Награду за лучшую режиссуру получил Александр Золотухин за историческую драму «Мальчик русский». Лучшим оператором был признан Федор Лясс за работу в ленте «На районе». Диплом жюри «За яркое начало» получила Мария Агранович за фильм «Люби из всех», диплом «За оригинальный подход к теме отцов и детей» — Максим Зыков, снявший картину «Предок».

Пресс-служба XVI международного фестиваля «Балтийские дебюты» Призы фестиваля «Балтийские дебюты»

Приз зрительских симпатий достался Федору Попову — режиссеру фильма «Коридор бессмертия». Диплом оргкомитета «За создание разноплановых запоминающихся образов» был присуждён актеру Валентину Новопольскому, сыгравшему в двух конкурсных картинах: в лентах «Олег» (Латвия, Литва, Бельгия, Франция) и «Саша был здесь» (Литва).