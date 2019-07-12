Санкт-Петербург, 12 июля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети.

Kremlin.ru Александр Беглов

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал Александр Беглов на своей странице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).